Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen önleyici bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık ve parada sahtecilik konularında bilgilendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yeni açılan AVM’de esnaf ve vatandaşlara yönelik iletişim yoluyla dolandırıcılık, parada sahtecilik ve 112 Acil Yardım İhbar Hattı ile whatsap ihbar hattı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunularak broşür dağıtıldı.