Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında; Erzincanlı arıcılara oksalik asit dağıtımı yapıldı.

Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programa Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, arıcılar ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa hazırladığımız program kapsamında valiliğimizin ve il özel idaresinin finanse ettiği arılarda Varroa’ya karşı oksalik asit kullanımının yaygınlaştırılması kullanılması, kullanım şekilleri bununla ilgili bilgi vermek. Ücretsiz oksalik asit dağıtmak üzere toplandık. Samsun ilimizden Dr. Ali Korkmaz hocamızı davet ettik. Bunun kullanımı ile ilgili, arı sağlığının nasıl olması gerektiği konularda bilgiler verecek. Erzincan ilimizin daha iyi yere gelmesi için çalışacağız" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan arıcılığının daha iyi yerlere geleceğini belirterek, hafta içinde Bakanlık emrine görevlendirildiğini belirterek; katılımcılardan helallik aldı.

Toplantıda konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ise tarım ve hayvancılık ile arıcılık sektörünün önemine vurgu yaptı. Arıcıların son derece önemli bir üretimi gerçekleştirdiğini belirten Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, arıcılık ve bal üretiminin tarihi sürecine değinerek; "Kur’an-ı Kerimde arı ile ilgili sure var. Nahl Suresi var. Peygamber efendimiz kuran ve arı şifadır buyuruyor. Bu anlamda çok önemli bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Programda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Engin Kılıç’ın Apiterapi sergisi gezildi.

Programın ikinci bölümünde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılık uzmanı Dr. Ali Korkmaz, arıcılık sektörüne büyük zarar veren varroa parazitine karşı oksalik asit kullanımı konusunda katılımcılara geniş çaplı eğitim verdi.