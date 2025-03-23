Erzincan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4, uyuşturucu kullanmaktan 3 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 21 adet sentetik ecza, 4,35 gram esrar, 0,64 gram sentetik cannabinoid, 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.T., C.A., A.Ö. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, K.E., E.K., A.S., A.B. isimli şahıslara ise T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildiler.