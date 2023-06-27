26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde narkotik polisleri vatandaşları bilgilendirdi.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü çerçevesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkorehber ve Narkonokta faaliyeti gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde görev yapan kadın personellere YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) personellerinin de katılımıyla En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik de yine En İyi Narkotik Polisi Anne projesi anlatıldı.

Erzincan Cumhuriyet Meydanında ve AVM içerisinde Narkonokta (stant) açılarak vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan Narkorehber ve Narkonokta faaliyetleri ile 1.450 kişiye ulaşılarak madde müptelalığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca polis ekipleri, UYUMA uygulamasını da anlatarak vatandaşların telefonlarına kurulumu konusunda yardımcı oldu.