Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Erzincan’da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Ulalar’da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı. R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.