Erzincan’da kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan 30 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Erzincan’da kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan 30 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü tarafından organize edilen uğurlama etkinliği Yıldırım Akbulut Havalimanında gerçekleştirildi. Umre ibadetini yapacak olan vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte toplanma alanına geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda ilahiler okundu salavatlar getirildi.

Erzincan’dan servisli 24 günlük 4. tur ile servisli 15 günlük 6. tura kayıt yaptıran toplam 30 vatandaş İl Müftüsü Burhan Çakır’ın da katıldığı tören ile ve Erzincan’dan İstanbul’a, oradan da Cidde Havalimanına İl Müftü Yardımcısı Kâzım Ural’ın yaptığı dualara uğurlandılar.