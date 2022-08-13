Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan ücretsiz ders kitapları bu seneki sezon öncesinde de Erzincan’daki okullarda dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan ücretsiz ders kitapları bu seneki sezon öncesinde de Erzincan’daki okullarda dağıtılmaya başlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek ücretsiz kitapların okullara dağıtımına başlandı. Erzincan genelinde, yaklaşık 40 bin öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. İlk olarakErzincan’a gelen 286 binkitap Erzincan Merkez ve Üzümlü ilçelerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Kitap dağıtımına ilişkin olarak bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “2003 yılından beri okulların açıldığı günden itibaren çocuklarımızın kitapları masalarının üzerinde oldu. Bu yılda aynı şekilde tüm Türkiye’de olduğu gibi bakanlığımızın ilimize ücretsiz ders kitabı gönderiyor. Okulların açıldığı günden itibaren, çocukların kitaplarının masalarının üzerinde olması için mesai mefhumu gözetmeksizin dağıtım yapacak tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.