U15 Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe müsabakaları Erzincan’da düzenleniyor. Müsabakalarda 4 takım karşı karşıya gelecek.

U15 Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe müsabakalarında 4 takım karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan grup maçları, Demirkent Sentetik sahada yapılacak. Erzincan Grup Merkezi’ndeki (U15) Türkiye Şampiyonası 1’inci kademe müsabakalarında Bingöl Anadoluspor, Elazığ İl Özel İdarespor, Erzurum İl Özel İdarespor, Sivas Belediyespor takımları bir tura çıkmak için mücadele edecekler. Kıyasıya rekabetle geçen maçlarda izleyenler büyük keyif alırken turnuvanın Erzincan’da düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ettiler.