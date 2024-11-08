Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştiren projede 83 bin 250 adet tuz çalısı toprakla buluşturuluyor.

Erzincan merkeze bağlı Başpınar köyünde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, Başpınar köyü muhtarlığının da destek verdiği projenin faydaları saymakla bitmiyor. Başpınar köyünde yürütülen proje çok sayıda amaca hizmet edecek. Geçtiğimiz yıl deneme çalışmaları yapılan Tuz Çalısı (Atrıplex Halımus) olumlu sonuç verince kurumlar kolları sıvadı. Projede Türkiye’de tek bir alanda oluşturulan en geniş tuz çalısı popülasyonu oluşturulacak.

Erzincan’da Tuz Çalısı projesi kapsamında 750 dekarlık alana 83.250 adet tuz çalısının dikimi tamamlandı. Tuz çalısı dikilen alana 3,5 km uzunluğunda dikenli tel çekilerek koruma altına alındı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ve Başpınar Köyü Muhtarlığı da destek sağlıyor.

Erzincan’da dikilen tuz çalısı öncelikli olarak sele maruz kalan bölgede tuz çalısı ormanı oluşturulmak suretiyle sel tehdidinin ortadan kaldırılmasına destek verecek. Bölgede hakim olan su ve rüzgar erozyonu sorunu da proje ile aşılmış olacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Orman İşletme Müdürü Adem Erdal, Başpınar Köyü Muhtarı İbrahim Erel oluşturulan tuz çalısı ormanında incelemelerde bulundular. Proje sahasında açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, tuz çalısının önemine değindi. İl Müdürü Şahin “Tuz çalısı kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli, sorunlu ve tuzlu topraklarda bile yetişebilen tuz çalısı bitkisi oldukça önem kazanmıştır. Derin ve kazık kök yapması ile toprağı tutma kapasitesi oldukça yüksek olan tuz çalısı bu yönüyle ideal bir erozyon bitkisidir. Kış mevsiminde yaprağını dökmeyen tuz çalısı yoncaya eş değer besin değerine sahip. Hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen tuz çalısı hem onlara besin sağlamakta hem de tuzlu yapısı nedeniyle hayvanların tuz ihtiyacını gidermektedir. Başpınar Köyümüzde 83.250 adet tuz çalısı fidanını toprakla buluşturarak koruma altına aldık. Projemizin yürütülmesi aşamasında bizlere büyük destek veren Erzincan Orman İşletme Müdürümüz Adem Erdal Bey’e ve personeline ve Başpınar Köyü Muhtarımız İbrahim Erel Bey’e, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Tuz çalısı sahası bundan böyle hem teşkilatlarımız hem de muhtarlığımız tarafından korunacak” açıklamasında bulundu.