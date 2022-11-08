Erzincan’da römorkunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Erzincan’da römorkunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Erzincan’da Mevleviliğin son savunucusu: "İbrahim Hakkı Kemahi Hazretleri" Erzincan’da Mevleviliğin son savunucusu: "İbrahim Hakkı Kemahi Hazretleri"

Kaza, Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Karakulak idaresindeki traktör üzüm bağlarına gübre götürürken manevra yaptığı esnada devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.