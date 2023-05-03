Erzincan’da nisan ayı içerisinde trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere ceza yağdı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce nisan ayı trafik istatistikleri yayınlandı. Nisan ayı içerisinde trafik ekiplerince 23 bin 483 araç denetlenirken 71 maddi hasarlı, 67 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Trafik kurallarına riayet etmeyen 330 sürücü ile 903 araç plakasına cezai işlem uygulandı. 91 araçta trafikten men edildi. 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ayrıca 7 bin 156 yük taşıyan araç, bin 346 yolcu taşıyan otobüs, 211 motosiklet kontrol edilerek 10 bin 795 emniyet kemeri, 127 okul servisi, 2 bin 536 alkol ve bin 312 diğer kontrol denetimleri gerçekleştirildi.