Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken itfaiye ekipleri otomobilin yanma veya patlama ihtimaline karşı elektrik aksamını sökerek tedbir aldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Erzincan-Çağlayan yolu üzeri 25 kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 EE 277 plakalı otomobil önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Erzincan’da bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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