Erzincan’ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin tamamen yandığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Teknecik köyü yakınlarında, A.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle tamamen yandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı