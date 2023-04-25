TÜİK, mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 66 bin 111 oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2’sini motosiklet, yüzde 39,8’ini otomobil, yüzde 11,8’ini kamyonet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54,0, minibüste yüzde 50,0, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken özel maksatlı taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 arttı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105,0, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel maksatlı taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,7’sini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 15,9’unu motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 1 milyon 66 bin 442 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,1’ini otomobil, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 7,1’ini motosiklet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 460 bin 910 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,6’sı benzin yakıtlıdır

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 66,6’sı benzinli, yüzde 20,5’i dizel, yüzde 8,5’i hibrit, yüzde 2,4’ü elektrikli ve yüzde 2,0’ı LPG’lidir. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 475 bin 191 adet otomobilin ise yüzde 36,7’si dizel, yüzde 34,7’si LPG’li, yüzde 27,2’si benzinli, yüzde 1,1’i hibrit ve yüzde 0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 35,5’i 1300 ve altı, yüzde 24,2’si 1401-1500, yüzde 22,0’ı 1301-1400, yüzde 8,6’sı 1501-1600, yüzde 6,7’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 74 bin 424’ü beyaz renklidir

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 36,4’ü beyaz, yüzde 30,4’ü gri, yüzde 11,3’ü mavi, yüzde 8,2’si siyah, yüzde 7,2’si kırmızı, yüzde 3,1’i yeşil, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,5’i sarı renklidir.