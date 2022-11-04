Erzincan’da toprak yollar asfalt ile buluşuyor. Şehrin dört bir yanında ise asfaltlama yapılarak yollar daha konforlu hale getiriliyor.

Erzincan’da toprak yollar asfalt ile buluşuyor. Şehrin dört bir yanında ise asfaltlama yapılarak yollar daha konforlu hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Bekir Aksun’un “Asfaltsız sokak kalmayacak” talimatı ile şehir genelinde mahalle ve sokaklarda asfalt serim çalışması yapılıyor. Çalışmalar ile vatandaşlara standardı yüksek bir ulaşım olanağı sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri, asfalt programını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan Keklikkayası Mahallesi’nde 7 sokakta asfalt serim çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında Keklikkayası Mahallesi’nde 115, 120, 121, 122 1034 nolu sokaklar ve yeni imara açılan 2 sokak yüksek standartlı asfalt olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 910 Mt olan yola 2 bin 630 ton asfalt dökülerek mahalle halkının kullanımına sunulacak.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, asfalt serim çalışmalarının yapıldığı yerlere giderek yapılan çalışmaları inceledi. Keklikkayası Mahallesinde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aksun, “İnşallah asfaltsız yer, asfaltsız sokak bırakmayacağız. Bunun içinde bütün hemşerilerimizin bu konuda müsterih olmasını arzu ediyoruz. Arzu edilen her yeri de mutlaka asfalt ile buluşturacağız” dedi.