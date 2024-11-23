Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Üreme Sağlığı Eğitimleri” başladı.

Anne ve bebek sağlığının iyileştirilmesi, morbidite ve mortalite oranlarının azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca birçok program yürütülüyor. Bu programlar kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak, standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanıyor.

Bu kapsamda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerine bağlı, Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Biriminde görev yapan üreme sağlığı eğitimcileri tarafından aile hekimi, aile sağlığı çalışanı ve toplum sağlığı merkezi personellerinden oluşan 20 kişiye 5 modül ve 3 hafta sürecek olan “Üreme Sağlığı Eğitimleri” başladı.

Söz konusu eğitim faaliyetleri Erzincan’da hizmet sunan üreme sağlığı eğitimcileri tarafından kentin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli olarak çalışan sağlık personeli olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde sürdürülecek.