Erzincan’da balataları alev alan seyir halindeki tırın dorse kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Erzincan- Sivas kara yolunun Kantarlar mevkiinde İran uyruklu sürücünü idaresindeki BL-HX-81 plakalı dorse yüklü tırın balatalarında duman çıkmaya başladı. Sürücü, çekiciyi dorsesinden ayırarak, yangına çevredekilerin yardımı ile müdahale etmeye çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine tırın dorse kısmını tamamen alevler kapladı. Olay yerine gelen trafik polisleri, yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: iha