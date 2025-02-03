Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünce Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Kemah Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına "Tıbbi Atık Eğitimi" düzenlendi.

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) kapsamında düzenlenen eğitimde sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen personellere tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında eğitim verildi. Ayrıca atıkların meydana getirdiği sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler ele alındı.