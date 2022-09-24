Sonbahar ayının ortasında kış ayına sayılı günler kala Erzincan’da tezgahlarda balık yerini aldı. Karadeniz’den çıkan palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. Yaklaşık 1 kilo civarında gelen 1 adet palamut, bugünlerde en çok rağbet gören balık çeşidi.

Sonbahar ayının ortasında kış ayına sayılı günler kala Erzincan’da tezgahlarda balık yerini aldı. Karadeniz’den çıkan palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. Yaklaşık 1 kilo civarında gelen 1 adet palamut, bugünlerde en çok rağbet gören balık çeşidi.

Karadeniz’e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Erzincan’da da tezgahları şenlendiriyor. Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile özlemin bu yıl giderilmesi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Tezgahların dolu olduğunu ve satışların iyi olduğunu ifade eden Eser Demir, “Erzincan’da balık sezonu açıldı. Tezgahlarda çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Fiyatlarda da düşme oluyor. Porsiyonluk palamutlar 50 lira civarında. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut balığının geçen sene olmaması insanların bunu yememesinden dolayı bir özlem oluştu.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk balık alış verişini yaptığını kaydeden Nur Erdoğan isimli vatandaşta, “Fiyatlar daha da düşer diye umuyoruz. Şuan biraz pahalı. Hamsi çıkıncaya kadar özellikle Karadeniz balığını, palamut tercihimiz. 4 kişilik aileyiz. 2 tane palamut aldım bize yeter. 100 lira ödedim” dedi.

Öte yandan tezgahta satışa sunulan 1 kilo balık fiyatları şöyle:

Palamut 50 lira, Karadeniz Mezgit 60 lira, Çinekop 100 lira, Somon 140 lira, İstavrit 50 lira, Levrek 170 lira, Çupra 140 lira, Alabalık 80 lira.