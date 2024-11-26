Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada taşımalı eğitime Çarşamba günü ara verildiği açıklandı.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle; "Erzincan Valiliği’nin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı Erzincan Merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.