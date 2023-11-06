Erzincan’da gelişmeye başlayan seracılık ve hayvancılık sektöründe yatırımlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Erzincan’da yeni yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan tarımsal yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlıyor.

Merkeze bağlı Yalınca köyünde 2000 metre kare kapalı alan sahip küçükbaş hayvan ağılı ve Ulalar’da inşa edilen 2000 metre kare sera inşaatı devam ediyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu. İşletmeyi sahiplerine tarıma yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin, Erzincan’da seracılığın ve hayvancılığın gelişmeye müsait bir sektör olduğunu kaydederek bu alandaki yatırımların artmasını dilediklerini söyledi. Sebzecilik ve seracılığın Erzincan için son derece uygun bir sektör olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, özellikle gençlerin bu sektörlerde yatırım yapmasının Erzincan tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Erzincanlı gençlerin Tarım Bakanlığının uyguladığı hibe ve destekleme modellerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Murat Şahin, “Tarım geleceğin sektörüdür. Uzun vadede tarım sektörü en iyi yatırım araçlarından biridir” diye konuştu.