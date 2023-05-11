Erzincan’da meslek lisesi öğrencileri okulun bahçesindeki serada fide yetiştiriciliği yaparak hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Tarım bölümü öğrencileri, serada teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile kurulan seralarda sebze fidesi üretim faaliyeti 2020 yılında başlayarak Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulduğu yıl 30 bin sebze fidesi üretimi gerçekleştirildi. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için, sebze ve aromatik bitki fidesi üretim faaliyetleri öğrencilerin okulda olmaması nedeniyle Tarım Alanı öğretmenleri tarafından yapıldı. Okul serasının üretim kapasitesi, pandemi olmasına rağmen, 2021 yılında iki katına çıkarılarak 60 bin adet fideye ulaştı. 2022 yılında ise mevcut serada tam kapasiteye ulaşılarak, 90 bin sebze ve aromatik bitki fidesi üretildi. Bu yıl ise serada 95 bin fide üretimi yapıldı. Serada, domates, biber, hıyar, kabak, kavun, karpuz, lahana, patlıcan ve 3 cins aromatik bitki olarak reyhan, kekik, fesleğen üretimi olmak üzere toplamda 26 farklı tür fide üretimi yapılıyor. Üretimde yerelde halkın lezzet olarak en çok tercih ettiği ata tohumları kullanılmaya özen gösterilirken, ticari anlamda üretim yapmak isteyenler için yüksek verimli hibrit türlerin de üretimi gerçekleştiriliyor. Kullanılan tohumların genelde ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 30 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticiler için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı vatandaşlardan oldukça rağbet görürken, fide çeşitleri okul serasında 1,5 ve 3 lira arasında satışa sunuluyor.

’2024 yılında hedef 1 milyon fide üretimi’

Erzincan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, üretim aşamalarını yerinde incelemek için Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapmış olduğu ziyarette yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği gibi meslek liselerimiz ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Meslek liselerimizi memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü buralardan ülkeye kalifiye elemanlar yetişiyor. Ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan gençlerimiz yetişiyor. Bu okullara ülkemizin ihtiyacı var. Bu çerçevede Millî Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile kurulan serada 2020 yılından itibaren sebze fidesi üretim faaliyeti başlanmış olup, tarım alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından ilk yıl 30 bin sebze fidesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Her yıl kademeli olarak üretim artırılmış ve bu yıl yaklaşık 95 bin sebze ile tıbbi ve aromatik bitki fidesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca okul tarafından projesi hazırlanarak, DAP (Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) tarafından finanse edilen "Fide Üretim Serası" projesi ile de gelecek yıl üretimin 10 katına çıkması hedeflenmektedir. İnşallah önümüzdeki yıl 1 milyon fide üretimi gerçekleştirme sözünü veriyoruz. Yapılan fide üretiminde emekleri olan idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Şefi Muzaffer Kıvanç ise, "Domates, biber, salatalık, kabak, kavun, karpuz, lahana, patlıcandan oluşan 8 farklı cins sebze fidesi ve reyhan, kekik, fesleğen, maydanoz, dereotundan oluşan 5 cins aromatik bitki üretimi olmak üzere toplamda 33 farklı tür fide üretimi gerçekleşmiştir. Üretimde yerelde halkın lezzet olarak en çok tercih ettiği Ata tohumları kullanılmaya çalışılmış, bunun yanı sıra ticari anlamda üretim yapmak isteyenler için de yüksek verimli hibrit türlerin de üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan tohumların genelinin ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 20 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticilerimiz için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı halkımızın talebi fazla olmaktadır. Ayrıca üretilen fideler sosyal projeler dahilinde ihtiyaçlı ailelere ücretsiz olarak verilerek, öğrencilerimiz nezaretinde söz konusu ailelerin üretim faaliyeti yapmaları ve ailelerin geçimlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir." dedi.