Erzincan’da bilinçli süt sığırcılığı oluşturulması amacıyla üreticiler için Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi.

Erzincan’da bilinçli süt sığırcılığı oluşturulması amacıyla üreticiler için Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt üreticiliği yapanlara yönelik başlatılan Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursunun 6. dönemi de başarılı ve yoğun katılımla tamamlandı. Süt üreticiler için gerçekleştirilen kursa katılan üreticilere uzmanlar tarafından, süt sığırcılığı hakkında genel bilgiler, süt sığırcılığına uygun sığır ırkları, süt sığırcılığına uygun barınaklar ve tamamlayıcı yapılar (yem deposu, sağımhane vs.), süt sığırcılığında mekanizasyonun yeri ve önemi, süt sığırlarının yem ve bakım istekleri, damızlık hayvan yetiştiriciliği, buzağıların bakım ve beslenmesi, rasyon hazırlamayla alakalı bilgiler, yem bitkileri üretimi, silaj yapımı ve yem muhafaza yöntemleri, kızgınlık ve tohumlamaya ait bilgiler, gebe hayvanlarda bakım ve besleme, sığırlarda hastalıklar, buzağılarda görülen hastalıklar, parazit mücadelesi, tırnak bakımı ve topallığın önlenmesine yönelik tedbirler, sağım ve mastitisle ilgili bilinen yanlışlar ve doğrular anlatıldı.

Kurs sonunda katılımcı üreticilere sertifikaları verildi.