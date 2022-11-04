Erzincan’da "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projesi" vatandaşlara mobil araçla tanıtıldı.

Erzincan’da "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projesi" vatandaşlara mobil araçla tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi" hakkında İskele Meydanı’nda ’Sosyal Konut Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliği’ gerçekleştirildi. Etkinlikte Dörtyol Cumhuriyet Meydanı’na kurulan mobil araçla vatandaşlara bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirmede, Erzincanlı vatandaşlara, başvuruda bulunulan sosyal konut projesinin çekilişlerinin bu ayın sonunda yapılacağı, arsa ve dükkân başvurularının devam ettiği, sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlara çekilişin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler verildi.

Öte yandan, yerleri henüz belirlenmeyen ve ilerleyen günlerde yerlerinin açıklanacağı arsalar hakkında da bilgiler verilerek, Erzincan genelinde, ilçeler dâhil toplamda 6 bin 500 adet arsa olduğunu belirten yetkililer, bu arsaların bir kısmının müşterek bir kısmının ise müstakil olduğunu söyledi. Müstakil arsalar 350 metre kare ile 500 metre kare arasında değişirken müşterek arsalar ise 5 dönüm olarak belirlendi.