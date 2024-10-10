Erzincan’da meralarda otlayan hayvanların günlük su ihtiyaçlarının giderilmesi ve meralardaki su kaynaklarının iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla son 4 yılda 104 köyde 520 sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan’da Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri son yıllarda köylerin sıvat ihtiyacını DAP İdaresi’nden sağlanan kaynakla karşılıyor.

Hayvanların içmeleri için gerekli olan suyun karşılanmaması durumunda hayvanlarda et ve süt kayıplarında büyük artışlar yaşanabiliyor. Bu kapsamda tarım teşkilatı mera ve yaylalarda otlayan büyük ve küçükbaş hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hazırladığı projelerle sıvat ihtiyacını karşılıyor. Hazırlanan projeler DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse ediliyor.

İhtiyaç bulunan köy meralarına bu sıvatların yerleştirilmesi ile birlikte; merada hayvanların ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli su temin edilmiş olacak. Doğada az miktarda parça parça bulunan sular bir araya getirilerek hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde toplanmış olacak. Hayvanlar fazla yol kat etmeden içme sularına ulaşacağı için enerji kaybı olmayacak, aynı zamanda ayaklarında, tırnaklarında mekanik zedelenme olmayacak ve küresel ısınmadan dolayı azalan su kaynakları daha verimli kullanılmış olacak.

Erzincan genelinde yürütülen proje kapsamında bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, “ Mera alanlarımız hayvan yetiştiriciliği açısından en önemli kaynaklarımızdandır. Otlatılan hayvanların temiz ve kolay ulaşılabilir su ihtiyacının temini hayvancılık açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Mera, yaylak ve kışlaklarda otlayan hayvanlarımızın su ihtiyaçlarının sağlanması, hayvan yetiştiricilerimizin işlerinin kolaylaştırılarak zamandan tasarruf sağlanması ve meraların işlev ve verimliliğinin arttırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz proje ile son 4 yılda il genelinde toplam 104 köyümüze 520 sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Başta projemizi kabul ederek finanse eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Erzincan İl Özel İdaremize, köy muhtarlarımıza ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.