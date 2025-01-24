Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışını sömestir tatilindeki çocuklar sevinçle karşıladı.

Erzincan şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartopu oynamak için evlerinden erken saatte çıkan çocuklar karın keyfini çıkardı. Karı çok sevdiklerini ve kar yağdığı için çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Esnaf ise buzlanmaya karşı kaldırımları ve yolları kazıdı.