Erzincan’da Dünyada Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Erzincan’da Dünyada Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Belediye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ekşisu bölgesinde yemleme çalışması yaptı. Hayvanları korumak ve onların da sahip olduğu haklara yönelik farkındalık oluşturmak için 1931’den beri her yıl 4 Ekim’de bütün Dünyada Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor.

Kutlamaların amacı evlerdeki, sokaklardaki ve doğal yaşam alanlarındaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, onları korumak ve onların önemini herkese benimsetmek.

Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, birim çalışanları ve Erzincan İl jandarma Komutanlığı ile beraber Ekşisu bölgesinde yemleme çalışması yaptı.

Paçacı yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Geçici Hayvan Bakımevinde son bir yılda 400’ün üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi gerçekleştirilmiş, kulak küpesi takılmış ve 5199 sayılı kanun gereğince alındıkları ortama geri bırakılmıştır.

Geçici Hayvan Bakımevinde bin 314 adet sokak hayvanının parazit ve kuduz aşısı ve tedavileri yapılmıştır. 2022 yılında Ocak ayından ekim ayına kadar toplam tedavi ve rehabilitesi yapılan sokak hayvanı sayısı bin 314 adettir. Şehrimizin muhtelif yerlerine 14 adet beslenme odakları yapılmıştır. Bakımevimiz, bu yapılan beslenme odaklarına pazartesi, çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada 3 gün besleme yapmaktadır. Ayrıca mesire alanları ve Yaylabaşı gibi merkeze uzak mahallerimizde haftada 3 gün besleme yapılmaktadır. İlaveten Hayvanları Koruma Günü münasebeti ile İl Jandarma ekipleri ile ortak çalışma yapılmış ve mesire alanlarımızda sahipsiz hayvanlarımızın beslenmesi yapılmıştır” diye konuştu.