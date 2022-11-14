Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan’da, kafelerde ve çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan’da, kafelerde ve çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve kalorifer Erzincan’da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış aylarında Erzincan’daki kafe ve çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan nostaljik ambiyansıyla eskilerin yaşatılmaya çalışıldığı Eskici Kafede kurulu kuzineli sobada pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar ve kente gelen üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sobada patates keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar.

Kafe işletmecisi Emre Doğan, Erzincan’da soğuk havanın kendini iyice hissettirmeye başladığını ve bu soğuk günlerde de vatandaşların kaşarlı patatese ilgi duyduğunu belirtti.

Kuzineli sobada hazırlanan kaşarlı patatesin çayla birlikte çokça tüketildiğini belirten Emre Doğan, "Eskici Kafemizde kuzineli sobada müşterilerimize patates yapıyoruz. Müşterilerimizin talebine göre, kaşarlı, sade, pastırmalı, sucuklu olarak soğuk kış aylarında Erzincan’ın vazgeçilmezi patatesimizi sunuyoruz. Kumpirdense sobada patates tercih ediliyor” dedi.

Soğuk kış günlerinde sobanın fırınında yapılan patatesi kumpire tercih ettiklerini belirten Nazlı Hilal Yılmaz ile EBYÜ Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nergiz Onat ise, “Eskici Kafenin nostaljik görünümüyle, eskilere özlem gideriyoruz. Soba, soba üzerinde demlenen çay ve fırında patates mükemmel oluyor. Oldukça lezzetli. Erzincan’da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde tüketiyoruz” ifadelerine yer verdiler.