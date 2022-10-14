İl Müftülüğünün konferans salonunda ihtiyaç odaklı 11 kursun katıldığı Kız Kur’an Kursları öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması"nda 20 soru soruldu. Yapılan yarışma neticesinde başarı elde eden öğrencilerden 1.’ye 500, 2.’ye 400, 3.’ye 300 ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere 100 TL para ödülü verildi.

Erzincan’da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler / Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

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