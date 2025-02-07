Son günlerde Erzincan’a yönelik başlatılan karalama kampanyaları nedeniyle Erzincan’da siyasi parti il başkanları tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Erzincan Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen açıklamaya AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, CHP İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özker katıldı.

Yapılan ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde Erzincan’da yaşanan ve hepimizin vicdanını derinden sarsan talihsiz olay, tüm şehirde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Öncelikle vurgulamak gerekir ki, Erzincan halkı, tarih boyunca merhametiyle, vicdanıyla ve insan sevgisiyle tanınmış, her canlıya şefkatle yaklaşan bir toplumdur. Şehrimizde meydana gelen bu elim olay, hiçbir Erzincanlının tasvip etmeyeceği bir hadisedir ve hem Erzincan Belediyesi hem de Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından hızla soruşturma başlatılmıştır. Sorumluların tespit edilerek adaletin tecelli etmesi için tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Ancak ne yazık ki, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Erzincan halkına yönelik akıl almaz hakaretler, küfürler ve beddualar yağdırılmakta, bu şehrin insanlarına yönelik vicdan, akıl ve insaf sınırlarını aşan yorumlar yapılmaktadır. Şunu herkesin bilmesini isteriz ki, Erzincan’ı ve Erzincan halkını aşağılayan, küfür ve hakaret eden, şehrimize büyük belalar gelmesi için beddua edenler, aslında kendi vicdanlarını ve insanlıklarını kaybetmiş kişilerdir.

Bugün Erzincan, insani vasıflarıyla, dayanışmasıyla, merhametiyle anılan bir şehir olmasına rağmen, tek bir talihsiz olay üzerinden koca bir şehre haksız ve insafsız ithamlarda bulunmak en hafif tabiriyle adaletsizliktir, vicdansızlıktır. Oysa, bu şehrin insanları iyiliği, sevgiyi, hayvanlara ve doğaya duyduğu saygıyı her fırsatta göstermiştir. Burada hiçbir Erzincanlının tasvip etmediği bir olay olmuş ve bu olay karşısında tüm Erzincan tek yürek olmuş, gereğinin yapılması için tüm hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur.

Bu süreçte tek beklentimiz, vicdan ve adaletin herkes için ortak bir değer olarak savunulmasıdır. Şehir olarak hataların, yanlışların düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Erzincan’a yönelik öfke dilini, haksız saldırıları ve hakaretleri de asla kabul etmiyoruz. Erzincan, vicdanı olan herkesin yüreğinde hak ettiği yere sahip olmaya devam edecektir."