Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da akşam saatlerinde başlayan sis, sabaha karşı etkisini artırdı.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Erzincan’ı örtüleyen sis uzun süre devam etti.

Öte yandan Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 10 ile Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde ölçüldü.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da Kemaliye’de 2, İliç’te eksi 1, merkezde eksi 2, Üzümlü’de eksi 3, Kemah’ta eksi 5, Refahiye’de eksi 6, Tercan’da eksi 8, Otlukbeli ve Çayırlı’da eksi 10 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.