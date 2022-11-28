Yaralı S.M.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniköy’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki taraf arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, S.M.A., açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Olayın ardından şüpheli M.K. ile oğlu E.K., kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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