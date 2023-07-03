Erzincan’da sıcak hava etkili oluyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 34 derece olması öngörülüyor.

Yağmur yağışlarının ardından Erzincan’da hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Kurban Bayramı tatilini güneşli havada geçiren Erzincanlılar pazartesi mesaisine başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeydoğusu ile Ardahan ve çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı bölgede mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı 16 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde 34 derece olması bekleniyor.