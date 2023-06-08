Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan’da seracılık sektörü de her geçen gün gelişiyor. Seralarda yetiştirilen tonlarca ürün, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş ile birlikte Erzincan’da yeni inşa edilen ve üretime başlayan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu. Yeni tarım sezonunun başlaması ile sık sık çiftçilerle üretim sahalarında bir araya gelen Şahin ve Bektaş, sera işletmelerini gezerek, görüş alışverişinde bulundu. Erzincan’da seracılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Şahin, seracılığın Erzincan için önemli bir sektör haline geleceğini vurguladı.

Son yıllarda tarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilerin öncelikli alanlarından birisi haline gelen seracılık sektörü konusunda farklı projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden İl Müdürü Murat Şahin, ileriki süreçte seracılık sektörünün daha da büyüyeceğini söyledi.

Merkeze bağlı Elmaköy’de inşa edilen 19 dekar ve Yeniköy’de inşa edilen 9 dekarlık seralarda incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Metin Bektaş, her iki şirketin temsilcilerine tarıma ve seracılığa verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

Seracılarla yaptığı görüşmede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daima yanlarında olacağını söyleyen Şahin, "Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin daha çok kazanmaları için gayretlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Erzincan’da hayata geçirilen projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe kat ederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Artan domates ve salatalık üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı sebze üreticileri seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Tarım Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, DAP İdaresi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen seracılık sektörü, orta vadede Erzincan ekonomisine büyük katkı sağlamaya hazırlanıyor.