Erzincan’da ki halk pazarlarında Ramazan ayı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Erzincan’da ki halk pazarlarında Ramazan ayı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Kentte pazartesi günleri Buğday Meydanına kurulan halk pazarında vatandaşlar özellikle Ramazan ayına yaklaşırken alışverişe geldiklerini kaydetti. Sebze fiyatlarının yüksek olduğundan yakınan vatandaşlar bazı ürünlerde yapılan indirimlere seviniyor. Ramazan ayına girmeden önce yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı önceki yıllara nazaran yoğunluğun daha fazla olması gerektiğini belirtti.

50 yıllık pazarcı Necmi Okumuş yoğunluğun hafta içi olması nedeniyle biraz az olduğunu söyleyerek “Çok şükür işlerimiz iyi. Yoğunluk elbette ki var. Önümüz Ramazan ama tabi ben 50 yıldır bu tezgahın başındayım. İğne atsan yere düşmezdi önceden. Şimdi tabi o ucuzlukta yok ama ihtiyacı karşılamak için vatandaşlarımız geliyorlar. Aya göre fiyatlarımızda makul. Yazın olabilecek kuraklıktan dolayı da tabi ki endişeliyiz. Allah yardım etsin. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Şuan tezgahımızda domates, biber, salata ve patlıcan 20 lira. Akşama kadar bitiremezsek illa ki fiyatlarda da oynama olacak” diye konuştu.

Halk pazarında diğer sebze ve meyveler ise, marul tane 10-15 TL, yeşil soğan, brokoli, kabak, karnabahar, karalahana, turp, lahana, pırasa, turp, ıspanak ve patates 10 TL, havuç 15 TL, kuru soğan 17,5 TL, limon 7,5 TL, portakal 12,5 TL, dere otu 7,5 TL, maydanoz, tere, nane ve roka da 5 TL olarak satışa sunuldu.