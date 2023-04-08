Erzincan’da Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Programda şehit polisler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Terzibaba Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. İmam ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak, dua edildi ve Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Konu hakkında Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyasından yapılan açıklamada ise, “10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; Aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” denildi.

Düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.