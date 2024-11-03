Türkiye’de savunma sanayisinde faaliyet yürüten firmaların yöneticilerinin katılımıyla Erzincan’da "Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

“Erzincan Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, gelecekte savunma sanayisinin yıldızının daha da parlayacağına değindi.

Çalıştayın açılış programında yaptığı konuşmasına, Erzincan’ın, 3. Ordu Komutanlığı’nın bulunduğu çok önemli ve stratejik bir il olduğunu belirterek başlayan Vali Hamza Aydoğdu, "Eğer bilgiyi katma değere dönüştüremiyorsak ayakta durmamız mümkün degil. Bu nedenle ülke olarak bizim teknoloji üretmemiz gerekiyor. Hem de katma değeri çok yüksek olan üretimler yapmamız gerekiyor. Artık dünyanın gittiği yer burası." dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yunus Babacan’ın yaptığı çalıştayda, "Geleceğin muharebe ortamı analizi ve savunma sanayi parametreleri" ile "Savunma sanayi yatırımları açısından Erzincan ilinin potansiyeli ve avantajları" anlatıldı.

Daha sonra da ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN, STM ve BİTES savunma kurumu yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi.