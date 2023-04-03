Türkiye’de hayvanlarda ilk defa görülen SAT-2 serotipi hastalığının ardından 81 ilde tüm hayvan pazarları kapatılarak, tüm büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması başlatılmıştı. SAT-2 virüsünün görülmediği Erzincan’da İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların bulunduğu ortamlara giderek aşılama gerçekleştiriyor.

81 ilin karantinaya alınmasının ardından iller arası ve ilçeler arası canlı havyan nakli de aşılama çalışmaları bitinceye kadar yasaklanmıştı. Şap Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmişti. Üretilen aşılar 81 ile gönderilerek illerde ve ilçelerdeki görevli veteriner hekimler tarafından aşılama çalışması başlatılmıştı. Türkiye’de ilk defa görülen SAT-2 serotipinin çok hızlı yayılması ve hayvanlarda ciddi hasarlar bırakması nedeniyle ülke genelindeki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak. Aşılama çalışmalarının tüm Türkiye’de tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından yeniden yapılacak değerlendirme sonrası karantina sürecinin sona erip ermeyeceğini karar verilecek.

Erzincan’da da il ve ilçelerde SAT-2 serotipine karşı hayvanların aşılama çalışmaları kırsal mahallelerde sürerken, aşılama çalışması sonrası hayvan sahipleri ekipler tarafından bilgilendiriliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"İl ve İlçe Müdürlüklerimizde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanında görev yapan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerimiz tarafından şap aşılaması çalışmalarına devam ediliyor. Ekiplerimiz aşılamalar sırasında bulaş riskine karşı tüm önleyici tedbirleri titizlikle uygulayarak hastalıkla mücadele ediyorlar."