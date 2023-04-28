Erzincan’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan’da hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Erzincan’da rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Bölge genelinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden (çatı uçması, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.