Erzincan’da bugün hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden orta, zaman zaman fırtına (40-70km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt) rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.