Erzincan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (22 Nisan Cumartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi

Ermercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi

Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi

Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi

Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Mevlana Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

İkizler Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi

Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi

Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.