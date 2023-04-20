Erzincan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (22 Nisan Cumartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi
Ermercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi
Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi
Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi
Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Mevlana Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
İkizler Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi
Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi
Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.