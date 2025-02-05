Erzincan’da Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve satışı ile toplu tüketim yerlerinde seri denetimler gerçekleştirilecek.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler için tüm hazırlıklarını tamamladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, gıda denetimlerini gerçekleştirecek ekipler ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda tüketicilerin gıda güvenliğinin sağlanması noktasında son derece önemli bir görev yürüten gıda denetçilerine seslenen İl Müdürü Alper Koçaker; "Bilindiği gibi Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenliğinin sağlanması, gıda sektöründe taklit ve tağşişin önlenmesi, halkın güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla büyük bir mücadele vermektedir. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması noktasında büyük bir misyon üstlenen gıda denetçilerimizin yegane amacı gıda güvenliğidir. Erzincan ilimizde 2 bin 465 gıda işletmesi bulunuyor. Ekiplerimiz il genelinde gıda üretimi, satışı ya da toplum tüketim yapılan bu yerleri mevzuata uygun olarak hassasiyetle denetleyecekler. Bakanlığımızın tüm uygulamalarında görüldüğü üzere gıda noktasında, halkımızın sağlığı noktasında kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Yasalar ve gıda mevzuatının gerektirdiği şekilde tüm denetimler gerçekleştirilecek, gıda güvenliğini ihmal eden işletmeler olması durumunda da idari yaptırımlar uygulanacaktır. Erzincan halkından tek isteğimiz gıda işletmelerinde uygun olmayan bir durumla karşılaştıklarında ücretsiz olarak 7/24 hizmet veren Alo Gıda 174 hattını aramalarıdır" şeklinde konuştu.