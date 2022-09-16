Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, mobil okul timleri, yunus ekipleri ile denetim yapıldı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan’da çocuklarımızın 2022- 2023 eğitim öğretim yılında güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmeleri için tüm unsurlarımız ile görevimizin başındayız. Erzincan il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan 123 okulda, 121 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 54 ekip ve 3 okul kolluk görevlisi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına yönelik denetimlerimize devam ediyoruz.” denildi.