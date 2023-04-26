Erzincan’ı 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek takımın belirleneceği maç 29 Nisan’da oynanacak.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, 1 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurul ve 29 Nisan’da oynanacak olan BAL Play-out maçı hakkında açıklamada bulundu.

Erzincan Gazeteciler Cemiyetini, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Selami Karatepe ile birlikte ziyaret eden Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya ve Erzincan’da görev yapan gazeteciler ile bir süre sohbet etti.

Başkan Turan, gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs 2023 tarihinde Merkez Spor Salonunda yapılacak olan genel kurula ben ve ekibimle yeniden adayız. Yıllardır bu camianın içerisinde olan bir kardeşiniz olarak sizlerden bir dönem daha yetki talep ediyorum. Yapılacak olan genel kurulun şehrimize ve spor kulüplerimize hayırlı olsun."

ASKF Başkanı Emin Turan, ayrıca Erzincan Birinci Amatör Kümeyi şampiyon bitiren Kemahspor ile bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de 4. Grupta mücadele eden ve ligi 9. sırada bitiren Erzincan Ulalarspor’un 29 Nisan’da Play-out maçı oynayacağını söyledi.

Erzincan’ı 2023-2024 sezonunda BAL’da temsil edecek takımın belirleneceği maç 29 Nisan’da Erzincan Ulalarspor ile Kemahspor arasında saat 14.00’da Müstakil Atletizm Sahasında oynanacağını söyleyen Başkan Turan, “Bu iki güzide kulübümüzün başkan ve yöneticileri bir araya gelerek tarihi kararlaştırıp, hangi tribüne hangi takımın taraftarının alınması konusunda kura çekimi yaptık. Oynanacak olan karşılaşmanın centilmence, sorunsuz ve Erzincan amatörüne yakışır bir maç oynanması diliyorum” dedi.