Erzincan’da 2022-2023 eğitim öğretim döneminin pazartesi günü başlayacak olmasıyla birlikte 41 bin 50 öğrenci ders başı yapacak.

Erzincan’da 2022-2023 eğitim öğretim döneminin pazartesi günü başlayacak olmasıyla birlikte 41 bin 50 öğrenci ders başı yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala mesaj yayımladı. Gün mesajında 3 bin 454 birinci sınıf öğrencisi ile birlikte Erzincan’da toplam 41 bin 50 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılında başarılara koşacağını kaydederek şu görüşlere yer verdi:

“Okula yeni başlayacak öğrencilerimizin ve velilerinin gözünde bu pazartesi, çok daha özel bir anlam taşıyor. Biz eğitimciler, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi gerçekten de çok ağır bir sorumluluğu sırtımızda taşıyoruz. Sürekli değişen, değişim hızı katlanarak artan bir dünyada bunu başarabilmek hiç kolay değil. Burada en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz maarif camiamıza, anne ve babalarımıza ve bilhassa medeniyetimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimize düşüyor.

Sürekli gelişen ve etkileşen dinamik bir süreç olan, sınırı ve mesafesi olmadığını pandemi sürecinde tecrübe ettiğimiz eğitimi, kadim kültürümüzün zengin birikimleri ve modern dünyanın kazanımlarını harmanladığımız yeni bir eğitim ekosistemi oluşturduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşabiliriz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali bu durumun en somut kanıtlarından biridir. Ülkemizin dört bir yanından öğrenciler büyük ve müreffeh Türkiye’nin anahtarının eğitim olduğunu, şanlı mazimizden alacağımız ilham ile yeni ufuklara eğitim ile yelken açtığımızı tüm dünyaya gösterdiler.

Her alanda değişimi ve dönüşümü fırsat bilip gelişmenin yönünü ve niteliğini belirleyerek, bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesini sağlayıp, dünyadaki etkinliğimizi artırmak en önemli görevimizdir.

Fikir dünyamızın ustalarından merhum eğitimci ve düşünür Nurettin Topçu hocamızın öğretmenlerimize nasihatine hep birlikte kulak vermeliyiz. "Okuyacaksınız, okutacaksınız; kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."

Maarif davamızın fedâkar neferi öğretmenlerimiz, inanıyorum ki sadece sınıflara girmeyecek gönüllere de girerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daima iyiyi, doğruyu, güzeli nakşedeceksiniz tertemiz yüreklere.

Eğitimin en büyük destekçileri, omuzlayıcıları olarak sizleri yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir. Bizlere emanet ettiğiniz 3.454 birinci sınıf öğrencimiz ile birlikte ilimizde toplam 41.050 evladımız ile bismillah dediğimiz yeni eğitim öğretim yılında başarılara birlikte koşacak, hep birlikte sevineceğiz.

Malumunuzdur ki eğitim 3 sac ayağı üzerine oturur. Bunlardan birincisi öğrenci, ikincisi öğretmen üçüncüsü de ailedir. Paydaşlar arasında sağlanan güçlü iletişim ve doğru rehberlik sayesinde başarıda kaçınılmazdır. Özellikle ilk ve orta öğretimde çocuklar okuldan artan zamanın büyük kısmını aile ile birlikte geçirmektedir. Ailenin ilgisi ve sevgisi çocuklar için büyük bir ihtiyaçtır. Bu kutlu yolculukta bu sorumluluk bilinci ile eğitim kervanımız menziline sizlerle birlikte varacaktır.

Öncelikle sizleri çok özledik. Neşeniz, heyecanınız, öğrenme aşkınız , koşuşturmalarınız okul koridorlarında yankılanmayınca okullarımızda yaz boyu mahzun kalıyor. Sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak anahtar sizin ellerinizde. Sizlerin gelecekte ülkemize yapacağınız katkıları görmek bizim için en büyük mutluluk olacaktır.

Şehrimizdeki tüm okullarımız yaz boyunca hazırlıklarını tamamlayarak sizlerin rahat, mutlu, huzurlu bir eğitim ortamına kavuşmanız için çalışmalar yaptı. Okulda hem yeni bilgiler öğrenecek hem de çok eğlenceli zamanlar geçireceksiniz. Başarıya ulaşmada en önemli unsurun düzenli ve sistemli çalışma olduğunu unutmayın.

Devletimizin sunmuş olduğu güçlü imkanlarla sizleri iyi yetişmiş birer fert olarak bilime dayalı, bilgi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak görmekten onur duyacağız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ’Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; o da çalışkan olmak.’ Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olacağız.

Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, bütün eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz olmak üzere şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”