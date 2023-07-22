Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü patates yetiştiriciliğine uygun olduğu merkeze bağlı Çağlayan Beldesi ve Karatuş köyünde patates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 65 çiftçi ile 181 dekar alanda proje yürütüyor.

Projenin gayesi bölgede patates yetiştiriciliğinin yeniden ayağa kaldırılarak Erzincan ürün deseni içerisinde patatesin de yer almasını sağlamak. Projeyi yüzde 75 oranında finanse eden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 450 bin TL kaynak sağladı. Bakanlığın sağladığı 450 bin TL ve çiftçiler tarafından sağlanan 150 bin TL kaynak ile 45 bin 280 kilogram patates tohumluğu toprakla buluşturuldu.

Patates yetiştiriciliğinde kalite ve verimi artırarak pazarlardaki talebe uygun patatesin yetiştirilmesi için Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgeye uygun patates çeşitlerinin tespit edilmesi için çalışıyor. Merkeze bağlı Çağlayan Beldesi ve Karatuş köyünde 65 çiftçi ile 181 dekar alanda yürütülen proje başarılı bir şekilde devam ediyor.

Ekilen patateslerin sezon boyunca takibini gerçekleştiren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, projeye dâhil olan çiftçileri teknik konularda bilgilendirecek.

Projenin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yürütülen projenin büyük önem taşıdığını, gelişigüzel yetiştiriciliği tasvip etmediklerini kaydeden Şahin, tarımda Ar-Ge çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Rastgele yapılan yetiştiricilikte çiftçinin büyük ekonomik kayıplar yaşayabileceğinin vurgulayan Şahin, bunu önlemek için çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. İl Müdürü Murat Şahin, ekonomik anlamda yapılan tarımda pazar isteklerinin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, pazara uygun patates çeşidinin seçildiğini, 65 çiftçi ile yürütülen projede teknik ekiplerin çiftçilere sürekli rehber ettiklerini kaydetti.

Çağlayan Beldesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Özkaya ve Karatuş köyü Muhtarı Mustafa Gülaçtı ise, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteği ile yürütülen projeden son derece memnun olduklarını kaydederek, bölgede patates yetiştiriciliğinin verimli olduğunu ve projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesini istediklerini ifade ederek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.