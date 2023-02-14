Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi 778 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Oğuz’a ait 24 AY 491 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Araçta maddi hasar oluştu.

Erzincan’da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yardım tırları afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor

Yardım tırları afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.