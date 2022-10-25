Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Merkez Keklikkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 24 EC 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar