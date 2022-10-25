Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Erzincan Merkez Keklikkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 24 EC 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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