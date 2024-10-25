Erzincan-Sivas kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü. Araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde kaza mahallinde hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönüşen otomobilden çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: iha