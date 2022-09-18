Erzincan’ın Refahiye ve Tercan ilçelerindeki hız koridorların başlangıç noktalarına toplam 6 adet ortalama hız ihlal tespit uyarı pankartları asıldı.

Erzincan’ın Refahiye ve Tercan ilçelerindeki hız koridorların başlangıç noktalarına toplam 6 adet ortalama hız ihlal tespit uyarı pankartları asıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan ilimiz de dahil 12 il sınırı içerisinde elektronik denetleme sistemi/ortalama hız koridorları oluşturulmuş, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme levhaları dikilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzce: Vatandaşlarımızın dikkatini daha fazla çekerek kurallara uymalarını, trafik idari para cezası ile karşılaşmamasını sağlamak, yol üzerinde sürekli radar uygulaması olduğu bilgisine vurgu yapılarak yavaş gidilmesi konusunda algı oluşturmak, vatandaşlarımızın yasal hız limitleri içerisinde seyretmelerini sağlayarak kazaları azaltmak adına ilimiz merkez, Refahiye ve Tercan ilçelerimizdeki hız koridorların başlangıç noktalarına toplam 6 adet ‘Bu Yolda Ortalama Hız Tespiti Yapılmaktadır" ibareli pankartlar asılmıştır” denildi.